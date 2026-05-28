«Бизнес малый, но роль большая»: как увеличить вклад МСП в экономику страны

В ТПП РФ считают, что реформа УСН привела к дроблению бизнеса, в результате чего количество субъектов МСП выросло до 7 млн

Реформа «упрощенки», дорогие кредиты и рост неплатежей со стороны крупных госкомпаний заметно осложнили предпринимателям ведение бизнеса, заявили участники дискуссии в АРБ, посвященной развитию предпринимательства в стране. Вклад МСП в ВВП страны по итогам 2025 года составил всего 22%. Основным барьером для развития является несовершенство налоговой политики в части упрощенной системы налогообложения (УСН), чьи лимиты вынуждают дробить бизнес вместо масштабирования, отметил директор Департамента развития предпринимательства ТПП РФ Денис Дыбов.

Малый бизнес перечислил почти в 2 раза больше налогов, чем «нефтянка»

Предпринимательство — один из ключевых элементов развития экономики любого государства, так как повышает деловую активность в обществе и обеспечивает занятость. Доля МСП в ВВП страны составляет 22%, тогда как вклад МСП в ВВП Казахстана превышает 40%, а в Китае и в США и вовсе более 55%. Если говорить о европейских странах, то здесь роль малого и среднего бизнеса еще больше. Их вклад в экономику стран выше 60%. То есть мы почти в три раза отстаем от лидеров, сказал глава АРБ Гарегин Тосунян.

Тем не менее к началу мая в стране работало почти 7 млн малых и средних предприятий. Это максимум за последние 10 лет. Численность занятых в них достигла почти 20 млн человек, а если учесть самозанятых, то число дойдет до 35 млн человек, сообщил Тосунян. В регионах МСП обеспечивает более половины рабочих мест. Например, в Москве, Санкт-Петербурге — 64%, в Новосибирской и Тюменской области — 54% и 50% соответственно.

МСП обеспечило в прошлом году рекордные поступления налогов. В 2025 году малый бизнес перечислил 13,2 трлн рублей, опередив нефтяную отрасль, которая перечислила 8,48 трлн рублей, подчеркнул он.

«Бизнес дробится, спасаясь от налогов, а государство ужесточает контроль»

Казалось бы, эти цифры свидетельствуют об устойчивости малого бизнеса в непростых экономических условиях. Однако реальность сложнее официальной статистики.

Глава АРБ заявил, что рост количества МСП можно объяснить адаптацией к последним налоговым новациям. Как известно, с 1 июля произошло снижение порога выручки для освобождения от уплаты НДС по упрощенной системе налогообложения с 60 млн до 20 млн в год. Это подталкивает бизнес к дроблению.

«Поэтому количество, в том числе и за счет этого, растет, — сказал Тосунян. — Бизнес дробится, спасаясь от налогов, государство ужесточает фискальный контроль. В этой гонке проигрывают и предприниматели, и бюджет, и экономика в целом».

Фонд «Общественное мнение» и Высшая школа экономики провели исследование и выявили, что 31% предпринимателей задумываются о закрытии и продаже бизнеса. По словам главы АРБ, хуже чувствует себя средний бизнес.

«На всю Россию приходится всего 22 000 субъектов среднего бизнеса из 94 регионов России. В 41 регионе находится менее 100 субъектов среднего бизнеса. Это мизерные цифры. При таком весе МСП трудно рассчитывать на устойчивость экономики и социальной среды», — считает Тосунян.

Отметим, реформа УСН затронула свыше 16 тыс. предпринимателей Татарстана. В ходе ее обсуждения глава республики Рустам Минниханов обратился к заместителю руководителя администрации президента РФ с предложением не штрафовать компании в первый год.

«Как только этот вопрос был объявлен, мы начали предметную работу с нашими коллегами из бизнес-объединений, Торгово-промышленной палаты РТ, Федеральной налоговой службы по Татарстану. Те сигналы, которые к нам поступают от бизнеса, в первую очередь касаются того, что для многих предпринимателей это будет новое решение даже в части подготовки отчетности. В силу каких-то объективных причин отчеты могут быть своевременно не сданы», — рассказывал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. В результате послабления были приняты.

АвтоУСН как спасительная обитель

7 млн субъектов МСП — это не рекорд, а итог несовершенства по изменению упрощенной системы налогообложения, чьи лимиты заставляют бизнес дробиться, а не расти. Это сигнал к тому, что налоговая система толкает предпринимателей в «серые схемы», заявил директор Департамента развития предпринимательства ТПП РФ Денис Дыбов во время дискуссии.

По его словам, бизнес активно переходит на налоговый режим АвтоУСН (с прежним годовым порогом выручки в 60 млн рублей до уплаты НДС), следовало из презентации ТПП РФ. За первый квартал 2026 года количество плательщиков по стране выросло в 10 раз — до 400 тысяч юридических лиц. Одновременно с этим выросло количество самозанятых с 12,2 млн до 15,2 млн человек. Бизнес мгновенно среагировал на изменение налогового режима, считает Денис Дыбов.



Бизнес обеспокоен ростом неналоговых платежей. Утилизационный сбор вырос на 10—25% в зависимости от объема двигателя, ставка тарифа по системе «Платон» с 1 марта 2026 года поднялась с 3,73 до 5,19 рубля за км. Произошло расширение группы товаров, подпадающих под обязательную маркировку «Честный знак». В этом году под нее попали автозапчасти (свечи, фильтры, колеса, диски), минеральные и химические удобрения, радиоэлектроника (смартфоны), продукты питания и напитки. ТПП РФ провела опрос среди бизнеса: а привело ли это к сокращению контрафакта в ваших отраслях? «64% производителей ответили, что эффект оказался неясным, 23% опрошенных утверждают, что контрафакт остался на рынке, а 13% — отозвались положительно», — рассказал Денис Дыбов.

Штаб при правительстве РФ разруливает долг перед МСП, а российские производители страдают от комиссий

Критически важная проблема — задолженность госкомпаний перед МСП по госзакупкам. Общий объем вырос до 5,6 млрд рублей. Для урегулирования ситуации при правительстве РФ был создан штаб, сообщил Дыбов. В его адрес поступило 796 обращений. В результате работы Корпорации МСП был оплачен долг на 2,4 млрд рублей. Остаток непогашенной задолженности составил 3,2 млрд рублей.

Появились сложности в торговле на маркетплейсах. За счет дополнительных комиссий и штрафов нагрузка на продавцов выросла на 31—32%, сообщил Денис Дыбов.

«Сегодня комиссия селлера — 70%, это стало нормой, плюс к ней сверху добавляем НДС. В результате российский производитель не то чтобы неконкурентоспособным, он чувствует себя абсолютно никаким», — привела свои данные предприниматель Евгения Лазарева, член Центрального штаба «Народного фронта».



Более того, у производителя нет простого механизма выйти с платформы, так как у него остатки на складах, а на комиссии он повлиять не может.

