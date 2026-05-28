В Альметьевске на трудоустройство 1,2 тысячи подростков направят 6,6 млн рублей

Дополнительно финансирование поступит из республиканского фонда через Центр занятости населения

Фото: Динар Фатыхов

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова объявила на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о масштабной программе летнего трудоустройства несовершеннолетних. На реализацию проекта выделено свыше 6,6 млн рублей из местного бюджета, дополнительно финансирование поступит из республиканского фонда через Центр занятости населения.

Материальную поддержку получат 750 подростков через республиканский бюджет и еще 500 молодых людей, состоящих на различных видах профилактического учета, — за счет средств муниципалитета.

Уже сейчас пять внебюджетных работодателей подтвердили готовность принять на работу 182 подростка. Трудоустройство будет осуществляться в свободное от учебы время с графиком 3–4 часа в день. Основные направления работы включают благоустройство городских территорий, озеленение и помощь в делопроизводстве.

Особое внимание на совещании уделили вопросам профилактики деструктивного поведения среди молодежи. По итогам работы за прошлый год удалось нормализовать ситуацию в 84,3% семей, находящихся в кризисной ситуации. Глава района Гюзель Хабутдинова подчеркнула, что приоритетом остается оперативное решение выявленных нарушений и усиление профилактической работы с молодежью.

Наталья Жирнова