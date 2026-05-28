Ушаков: «Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров»

14:15, 28.05.2026

Помощник российского президента заявил, что Россия ждет от Украины шагов навстречу по поводу переговоров

Помощник российского президента Юрий Ушаков прокомментировал ситуацию вокруг мирных переговоров с Украиной. По его словам, украинцы знают, что нужно сделать для успешного разрешения конфликта.

— Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров. Пока это не делается, — цитирует Ушакова RT.

взято с сайта kremlin.ru

Он также добавил, что Россия ждет от Украины шагов навстречу по поводу переговоров.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. По поручению президента России Владимира Путина Лавров сообщил американской стороне, что Россия начинает наносить удары по объектам в Киеве, которые используются ВСУ, а также по центрам принятия решений.

Зульфат Шафигуллин

