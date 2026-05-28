Ушаков: «Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров»

Помощник российского президента заявил, что Россия ждет от Украины шагов навстречу по поводу переговоров

Помощник российского президента Юрий Ушаков прокомментировал ситуацию вокруг мирных переговоров с Украиной. По его словам, украинцы знают, что нужно сделать для успешного разрешения конфликта.

— Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров. Пока это не делается, — цитирует Ушакова RT.

Он также добавил, что Россия ждет от Украины шагов навстречу по поводу переговоров.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. По поручению президента России Владимира Путина Лавров сообщил американской стороне, что Россия начинает наносить удары по объектам в Киеве, которые используются ВСУ, а также по центрам принятия решений.



Зульфат Шафигуллин