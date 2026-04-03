Суд Татарстана оставил экс-мэра Нижнекамска в СИЗО до 3 июня

Очередное продление самой суровой меры пресечения Рамилю Муллину в апелляции признали законным

Бывшему мэру Нижнекамска Рамилю Муллину и его адвокатам вновь не удалось добиться замены реального ареста более мягкой мерой пресечения. По итогам рассмотрения апелляционных жалоб сегодня Верховный суд Татарстана признал законным решение Набережночелнинского горсуда в части содержания Муллина в СИЗО до 3 июня, передает с заседания журналист «Реального времени».

Оспариваемое защитой постановление горсуд вынес 26 марта, согласившись с ходатайством следствия о необходимости дальнейшего содержания под стражей обвиняемого по делу об аферах и превышениях должностных полномочий с выплатами за подбор контрактников для СВО и выделением площадей для филиала школы-интерната «СОлНЦе».

Муллин участвовал в сегодняшнем рассмотрении из камеры СИЗО Чистополя, вновь рассказал, что делится со следствием всей необходимой информацией, но предъявляемые ему преступления не признает. «Ничего противозаконного я не совершал», — утверждает он.

На заседании интересы обвиняемого представляли двое адвокатов — Айрат Валеев и Ильдар Шафигуллин. Оба настаивали на смягчении меры пресечения.

Напомним, уголовное дело против Муллина и неустановленных должностных лиц Нижнекамского района возбудили в 6-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ 3 декабря. Бывшего главу задержали в тот же день, на следующий — обвинили по трем эпизодам — превышению должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору и двум аферам на 35 млн рублей с лишним.

По версии СК, с 8 августа по 31 декабря 2024 года глава и неустановленные чиновники похитили 11 млн 223 тысячи рублей — средства реготделения ДОСААФ, направленные в Нижнекамск. Способом хищения, как полагают силовики, стало внесение в ведомости должностными лицами заведомо ложных сведений о привлечении ИП Ахатов на контрактную службу 129 будущих бойцов СВО. ИП Ахатов по договору отвечал за рекрутинг контрактников. Схожая история фигурирует и во втором эпизоде дела, только в нем потерпевшим признан сам муниципальный район на сумму не менее 24 млн 743 тысяч рублей. По версии следствия, деньги были похищены с ноября 2024 года по февраль 2025-го путем предоставления в банки заведомо ложных документов о выполнении тем же ИП обязательств по привлечению на службу не менее 158 граждан.

В январе 2026-го при продлении ареста силовики придали огласки новый эпизод претензий в адрес ВИП-фигуранта. По версии следствия, Рамиль Муллин превысил полномочия, когда в 2022 году выделил помещения под нужды местного филиала школы-интерната «СОлНЦе» и посодействовал в трудоустройстве сотрудников этой организации в муниципальные учреждения. Договор об аренде муниципальных площадей планировалось заключить позже, после получения лицензии на работу филиала и создания отдельного юрлица, но сделано этого не было. Ущерб по этому эпизоду в СК оценивают в сумму порядка 10 млн рублей.