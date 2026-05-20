В Казанском государственном аграрном университете назначили нового ректора

Ильшата Нуриева официально назначили ректором Казанского государственного аграрного университета приказом министра сельского хозяйства России. До этого, с 2025 года, он исполнял обязанности ректора вуза после выхода приказа Минсельхоза РФ о реорганизации университета.

Более 10 лет, с 2015 по 2025 год, Ильшат Нуриев возглавлял Арский муниципальный район республики. В 2008—2009 годах был проректором Казанского государственного аграрного университета, что позволило ему хорошо ознакомиться с работой вуза изнутри.

В 2006 году ему присвоено звание заслуженного работника пищевой промышленности РТ, а в 2017 году он был награжден медалью «За доблестный труд». Напомним, что ранее депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов назначен и. о. ректора КГМУ.

Наталья Жирнова