Запуск ПГУ СИБУРа в Казани сократит выбросы CO на 3% за счет использования сингаза

Сегодня СИБУР запустил Лушниковскую парогазовую установку (ПГУ) на площадке «Казаньоргсинтеза»

Запуск Лушниковской парогазовой установки на «Казаньоргсинтезе» позволит снизить выбросы углекислого газа на 3%, благодаря использованию вторичного энергоресурса — синтетического газа. Ранее этот газ, образующийся при производстве этилена, сжигался на факелах, а теперь служит топливом для выработки электроэнергии.

Таким образом, проект сочетает экологический, экономический и нефтехимический эффекты: утилизация побочного ресурса снижает воздействие на окружающую среду при одновременном обеспечении завода электроэнергией.

— Это объединение сразу трех отраслей — энергомашиностроения, электроэнергетики и нефтехимической отрасли. Все три отрасли объединились в реализации этого успешного проекта, который позволит теперь использовать синтез газов, который раньше сжигался на факелах. На ПГУ вы получили коэффициент полезного действия 53,9% — высочайший коэффициент полезного действия. Вы смогли справиться с теми вызовами, которые стояли перед вами, перед всей нашей страной, — отметил на церемонии открытия министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

Суммарная мощность ПГУ по итогам испытаний составила 281 МВт. Этого достаточно, чтобы покрыть 100% потребности всего «Казаньоргсинтеза» в электрической энергии.

Рустам Минниханов подчеркнул, что ввод Лушниковской парогазовой установки способствует серьезному укреплению энергетической безопасности:

— Современные энергетические машины на 280 МВт — это дополнительные мощности для нашей республики. Самое главное — совершенно другая экономика. Вы — большие молодцы! Запустить такой сложный объект — это дорогого стоит.

С запуском ПГУ энергоэффективность предприятия выросла на 15%.

— Этот объект имеет огромное значение для всей нашей нефтехимической деятельности. Он обеспечивает устойчивость, технологическую независимость и, безусловно, экономическую эффективность предприятий группы. Именно такие проекты позволяют нам сохранять конкурентоспособность нашей продукции — полиэтилена, полипропилена, поликарбонатов, каучуков и многих других материалов. Это имеет долгосрочный стратегический смысл и напрямую связано с интересами наших потребителей — предприятий самых разных отраслей, для которых мы работаем, — подчеркнул председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

