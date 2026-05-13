МЭА существенно ухудшило прогноз спроса на нефть в 2026 году
Согласно новому отчету агентства, ожидается снижение суточного спроса на 418 тысяч баррелей
Международное энергетическое агентство (МЭА) значительно пересмотрело в сторону понижения прогноз мирового спроса на нефть на 2026 год. Причиной корректировки стал военный конфликт на Ближнем Востоке.
Согласно новому отчету агентства, ожидается снижение суточного спроса на 418 тысяч баррелей. Это существенно отличается от предыдущих оценок: в апреле прогнозировалось снижение всего на 84 тысячи баррелей вместо ожидавшегося роста. По сравнению с доконфликтными оценками прогноз снижен на 1,3 миллиона баррелей в сутки.
Наиболее значительное падение потребления нефти ожидается во втором квартале 2026 года — на уровне 2,45 миллиона баррелей в сутки. Ранее агентство прогнозировало снижение за этот период на 1,5 миллиона баррелей.
Напомним, что, по информации агентства Bloomberg, мировые запасы нефти сокращаются с беспрецедентной скоростью из-за военных действий США и Израиля против Ирана.
