«Алабуге» одобрили строительство производства углеродного волокна мощностью 500 тонн в год

В 2021 году у компании «Алабуга-Волокно» появился завод сырья для углеволокна за 8,5 млрд рублей

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства новой производственной линии в Елабуге.

Объект будет располагаться на территории особой экономической зоны «Алабуга» и будет принадлежать компании ООО «Алабуга-Волокно». Планируемая мощность производства составит до 500 тонн углеродного волокна в год. Напомним, что в 2021 году у компании появился завод сырья для углеволокна за 8,5 млрд рублей. Мощность завода — 5 тысяч тонн в год ПАН-прекурсора.

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий проводилась в государственной форме, а заключение было выдано 6 мая 2026 года.



Наталья Жирнова