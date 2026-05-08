Энергокомпания ТГК-16 поздравила тружеников тыла с Днем Победы

Энергетики навестили Флеру Галимулловну Ирмякову и Зинаиду Николаевну Шарипову

Фото: Альберт Муклоков

Накануне 81-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники АО «ТГК-16» поздравили ветеранов, работавших на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Компания вручила им цветы и подарки.

Поздравления от коллег в этот день получила труженица тыла Зинаида Шарипова. Она до самой пенсии проработала на Казанской ТЭЦ-3 — сначала в столовой, затем в должности начальника караула станции.

Зинаида Николаевна родилась в поселке Новочувашский Зеленодольского района. В большой семье, кроме нее, было еще трое детей. Когда началась война, маленькой Зине едва исполнилось 9 лет. Отца на фронт забрали сразу, где он и погиб.

Женщина рассказывает, что была старшей в семье и поэтому всегда работала, даже перестала ходить в школу. Трудилась юная девушка в колхозе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Нижнекамске энергетики навестили Флеру Ирмякову. Когда война началась, ей было 9 лет.

— Будучи ребенком, где только не работала: и на поле, и письма таскала, за младшими братьями и сестрами ухаживала. Нас было семь детей, отец ушел на фронт. У нас в Башкирии голод был сильный, ели гнилую картошку, — вспоминает пенсионерка.

Флера Галимулловна в Нижнекамске практически с начала строительства города, она работала на станции машинистом котлов с первых дней пуска ТЭЦ.

Забота о ветеранах — важная часть социальной политики энергокомпании. Их регулярно навещают, а также оказывают помощь и поддержку.

Радифа Мингалева