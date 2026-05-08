Энергокомпания ТГК-16 поздравила тружеников тыла с Днем Победы
Энергетики навестили Флеру Галимулловну Ирмякову и Зинаиду Николаевну Шарипову
Накануне 81-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники АО «ТГК-16» поздравили ветеранов, работавших на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Компания вручила им цветы и подарки.
Поздравления от коллег в этот день получила труженица тыла Зинаида Шарипова. Она до самой пенсии проработала на Казанской ТЭЦ-3 — сначала в столовой, затем в должности начальника караула станции.
Зинаида Николаевна родилась в поселке Новочувашский Зеленодольского района. В большой семье, кроме нее, было еще трое детей. Когда началась война, маленькой Зине едва исполнилось 9 лет. Отца на фронт забрали сразу, где он и погиб.
Женщина рассказывает, что была старшей в семье и поэтому всегда работала, даже перестала ходить в школу. Трудилась юная девушка в колхозе.
В Нижнекамске энергетики навестили Флеру Ирмякову. Когда война началась, ей было 9 лет.
— Будучи ребенком, где только не работала: и на поле, и письма таскала, за младшими братьями и сестрами ухаживала. Нас было семь детей, отец ушел на фронт. У нас в Башкирии голод был сильный, ели гнилую картошку, — вспоминает пенсионерка.
Флера Галимулловна в Нижнекамске практически с начала строительства города, она работала на станции машинистом котлов с первых дней пуска ТЭЦ.
Забота о ветеранах — важная часть социальной политики энергокомпании. Их регулярно навещают, а также оказывают помощь и поддержку.
