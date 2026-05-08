Рустам Минниханов оценил модернизацию Лениногорской птицефабрики

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочий визит на Лениногорскую птицефабрику, где ознакомился с результатами модернизации производства. Об этом сообщает пресс-служба раиса.



На сегодняшний день в 36 птичниках предприятия содержится более 200 тысяч индеек. В рамках модернизации были отремонтированы производственные корпуса и установлено современное вентиляционное оборудование, а также произошел запуск нового убойно-разделочного цеха.

По планам руководства после выхода на полную мощность предприятие будет производить до 6,5 тысячи тонн мяса индейки ежегодно. Кроме того, фабрика намерена развивать собственное производство зерновых культур для формирования кормовой базы.

Ранее в Бугульминском районе при участии Рустама Минниханова открылся новый элеваторный комплекс. После выхода на проектную мощность комплекс планирует ежегодно экспортировать более 150 тысяч тонн зерновых и масличных культур.

Наталья Жирнова