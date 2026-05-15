«Татнефть» готова нарастить добычу нефти при снятии ограничений

При этом глава компании Наиль Маганов воздержался от конкретных прогнозов по производственным показателям на 2026 год

Фото: Динар Фатыхов

Глава компании «Татнефть» Наиль Маганов заявил о готовности увеличить добычу нефти в случае снятия ограничений, действующих в рамках соглашения ОПЕК+. По его словам, которые передает «Интерфакс», компания способна выполнить любые поставленные задачи по добыче.

При этом руководитель компании воздержался от конкретных прогнозов по производственным показателям на 2026 год.

По итогам 2025 года «Татнефть» продемонстрировала рост производственных показателей: добыча нефти увеличилась на 2% и достигла 27,834 млн тонн. Также компания нарастила добычу газа на 4,6%, доведя показатель до 911 млн кубических метров. Чистая прибыль компании в I квартале выросла на 17%, до 43,62 млрд рублей.

Наталья Жирнова