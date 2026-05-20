Генконсул Кыргызской Республики в Казани посетил завод FLAMAX

Экскурсию по предприятию провели генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков

Генеральный консул Кыргызской Республики в Казани Эрик Бейшимбиев ознакомился с работой завода FLAMAX в Лаишевском районе Татарстана.

Экскурсию по предприятию провели генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков. Гостю продемонстрировали высокотехнологичное оборудование, на котором изготавливают резервуары и насосные станции водоснабжения и пожаротушения, и подробно рассказали о сборной технологии производства.

Говоря о преимуществах решения FLAMAX, Фиргат Зиганшин отметил короткие сроки монтажа резервуаров и возможность выполнения работ в любое время года, что значительно ускоряет реализацию проектов.

«Мы предлагаем гибкость, возможен быстрый демонтаж и перенос, изменение объема существующей емкости. Конструкция адаптируется под любые условия эксплуатации и регион установки. Так, например, в сейсмически активных районах усиливается корпус, а в самых холодных регионах предусматриваются обогрев и теплоизоляция», — сказал гендиректор FLAMAX.

Сергей Кондаков, в свою очередь, детально представил работу участков обработки профиля, подчеркнув строгий контроль качества и высокий уровень автоматизации:

«Мы гордимся тем, как автоматизация и строгий контроль на каждом этапе обработки профиля позволяют нам гарантировать надежность и долговечность каждого резервуара FLAMAX. Наши технологии — залог того, что продукция соответствует высоким стандартам качества* и готова к любым, даже самым сложным условиям эксплуатации».

Особый интерес консул проявил к работе лазерного станка и к участку раскроя ПВХ-мембран. Также гостю показали один из реализованных проектов, расположенных в непосредственной близости от завода. Это позволило оценить продукцию FLAMAX в реальных условиях эксплуатации.

* Сборные стальные резервуары для хранения воды FLAMAX и комплексное решение для хранения и подачи воды FLAMAX входят в список победителей конкурсов качества: «100 лучших товаров России», а также «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

