Работники АО «ТАИФ-НК» приняли участие в праздновании Дня Победы

Нефтепереработчики возложили цветы к Монументу Победы и почтили минутой молчания павших героев ВОВ

В День Победы, 9 Мая, молодежный актив АО «ТАИФ-НК» во главе с генеральным директором предприятия Алексеем Храмовым принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Нижнекамске.

Рано утром представители компании возложили цветы к братской могиле 80-го лыжного батальона на городском кладбище. Затем в 10 утра присоединились к главному действию — торжественному митингу и параду в честь Дня Победы.

— 9 Мая для меня всегда было особенным. Каждый год всей семьей мы ходим на празднование Дня Победы. Хотим, чтобы наш ребенок видел героев вживую, а не только по фотографиям, понимал, какой ценой достался мир. Еще одна наша традиция — дарить ветеранам и труженикам тыла цветы. Видеть, как сын с серьезным лицом протягивает гвоздики, — бесценно. Пусть он растет с осознанием, что это его история, а он ее продолжение, — рассказала специалист по культурно-массовой работе и работе с молодежью АО «ТАИФ-НК» Гулия Сафина.

С 1941 по 1945 год из Нижнекамского района на фронт ушло около 8 тысяч человек, из которых более половины — 4 885 — не вернулись домой. В настоящее время в городе и районе проживают трое участников Великой Отечественной войны и менее 100 тружеников тыла. Сегодня свидетели тех страшных событий — дети войны, узники фашистских лагерей и те, кто ковал победу в тылу, — прошли колонной вместе с властями республики и города, работниками градообразующих предприятий, ветеранами и участниками СВО от Дома народного творчества к зрительским трибунам под аплодисменты зрителей.

Перед началом праздничного парада присутствующие почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Следом раздался трехкратный залп из орудий, и в небо взлетели белые голуби как символ мира и надежды.

Главным и самым зрелищным событием митинга стал традиционный парад. В этом году в торжественном строю прошли более тысячи нижнекамцев — ветераны боевых действий и лучшие взводы учебных заведений города. Особая гордость парада — воспитанники подшефного АО «ТАИФ-НК» Татарстанского кадетского корпуса. Им выпала честь открывать шествие — нести Знамя Победы и государственные флаги России и Татарстана. Особую праздничную атмосферу также создавало выступление барабанщиков кадетского корпуса.

Впервые в праздничном параде участвовал взвод кинологов Ижевского финансово-юридического колледжа. Рядом с курсантами шли их верные собаки. Завершала шествие механизированная колонна. Более 20 единиц военной техники, как времен Великой Отечественной войны, так и современной, используемой в зоне специальной военной операции, проехало мимо зрительских трибун.

После праздничного шествия в знак памяти и уважения к героям войны работники АО «ТАИФ-НК», наряду с другими градообразующими предприятиями, возложили цветы к подножию Монумента Победы.

— Уважаемые татарстанцы, примите искренние поздравления с Днем Победы! С праздником, который объединяет поколения и напоминает о силе единства, взаимовыручке и железной воле. Победа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря сплоченности миллионов людей, каждый из которых внес свой вклад в общее дело. Сегодня эти качества — ответственность, поддержка, целеустремленность — помогают и нам добиваться успехов в работе! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира! — поздравил с 9 Мая генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Отдельные слова благодарности генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов выразил ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла:

— От всего сердца поздравляю вас с величайшим праздником — Днем Победы! Ваша жизнь, ваша преданность долгу, ваша любовь к Родине — это бесценный урок для всех поколений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия и благополучия. Пусть каждый ваш день будет наполнен теплом, уважением и благодарностью потомков! С Днем Победы!

