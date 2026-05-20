Россия и Китай ускорят строительство газопровода «Сила Сибири — 2»

Газопровод планируется проложить через территорию Монголии

Фото: взято с сайта kremlin.ru

По итогам переговоров лидеров России и Китая в Пекине стороны достигли договоренности об ускорении реализации проекта газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Газопровод планируется проложить через территорию Монголии для обеспечения поставок российского газа в Китай.

— Сегодня обсуждался этот вопрос, и, как вы знаете, президент сказал о том, что достигнуты договоренности по ускорению реализации этого проекта, — сказал Новак в интервью Первому каналу.

Наталья Жирнова