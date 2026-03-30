В Казани закроется фитнес-клуб «Планета Фитнес» на Хади Такташа

Клуб по адресу: Хади Такташа, 24 прекратит работу с 1 апреля 2026 года

В Казани с 1 апреля 2026 года закрывается фитнес-клуб «Планета Фитнес», расположенный на улице Хади Такташа, 24. Об этом «Реальному времени» сообщили клиенты клуба, в самом фитнес-слубе информацию подтвердили.

Подробности закрытия на данный момент неизвестны.

Отмечается, что это был первый клуб сети «Планета Фитнес» в Татарстане.

Ариана Ранцева