В Казани закроется фитнес-клуб «Планета Фитнес» на Хади Такташа
Клуб по адресу: Хади Такташа, 24 прекратит работу с 1 апреля 2026 года
В Казани с 1 апреля 2026 года закрывается фитнес-клуб «Планета Фитнес», расположенный на улице Хади Такташа, 24. Об этом «Реальному времени» сообщили клиенты клуба, в самом фитнес-слубе информацию подтвердили.
Подробности закрытия на данный момент неизвестны.
Отмечается, что это был первый клуб сети «Планета Фитнес» в Татарстане.
