ТГК-16 завершила отопительный сезон без нарушений

Впереди работы по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани завершился отопительный сезон. Об итогах прохождения осенне-зимнего периода-2025/26 «Реальному времени» рассказали в АО «ТГК-16», в состав которого входят две крупнейшие станции республики: Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).

— Благодаря планомерной подготовке оборудования, а также постоянному процессу обучения, тренировок персонала станций к несению максимальных тепловых нагрузок, завершающийся отопительный период в филиалах АО «ТГК-16» в Казани и Нижнекамске прошел без перерывов теплоснабжения потребителей, — отметил начальник производственно-технического отдела ТГК-16 Булат Гиниятуллин.

В отопительный период на станциях не приостанавливалась работа по ремонту и модернизации оборудования. На Нижнекамской ТЭЦ-1 заканчивается модернизация теплофикационной паровой турбины ст. №5, проводимая в рамках программы КОММод. К отопительному периоду-2026/27 обновленная турбина будет участвовать в покрытии отопительных нагрузок, повышая эффективность комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

В настоящее время активно ведется разработка мероприятий, которые необходимо реализовать при подготовке к следующему отопительному сезону: дефектуется оборудование, уточняются объемы работ, составляются графики проведения ремонтов основного и вспомогательного оборудования.

— Учитывая ограниченный период времени, в который необходимо успеть выполнить весь комплекс работ, предстоящие месяцы для эксплуатационного и ремонтного персонала станций будут не менее напряженными, чем в периоды максимума нагрузок, — отметил собеседник.

Реклама АО «ТГК-16»

Радифа Мингалева