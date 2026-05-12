Инвестиции в элеватор, который открыли в Бугульминском районе, составили 5,2 млрд рублей

Новый элеваторный комплекс «Бугульма-Зернопродукт» от ГК «Август» в Татарстане, который недавно официально открыл раис республики Рустам Минниханов, получил инвестиции в 5,2 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что для обеспечения эффективной логистики компания построила собственную железнодорожную ветку протяженностью 4,8 километра с пятью путями на территории комплекса. Зерно будет направляться в порты Новороссийска, Ростова-на-Дону, Астрахани, Усть-Луги и Высоцка. Новый терминал станет логистическим узлом для аграриев Юго-Востока Татарстана, Башкирии, Самарской и Оренбургской областей.

— За последние годы компания вложила более 38 миллиардов рублей в развитие агропромышленного комплекса 10 районов. Создала с нуля современные молочные комплексы, семенной завод и логистические мощности. И в целом оказывает поддержку в реализации проектов комплексного развития сельских территорий, а также работникам и ветеранам отрасли, — отметил Рустам Минниханов на открытии.

Наталья Жирнова