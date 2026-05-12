Республика завершила отопительный сезон, начинается этап обновлений и ремонтов

Подготовка к осенне-зимнему сезону-2026/27 в ТГК-16

Фото: Динар Фатыхов

На прошлой неделе в Татарстане завершился отопительный сезон. Сразу же энергетики республики начали подготовку к следующему осенне-зимнему периоду.

Как рассказали в АО «ТГК-16», в состав которого входит Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), в межотопительный период специалисты проведут капитальные ремонты 6 энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 2160 тонн в час и 3 паровых турбин общей мощностью 229 МВт.

Также предусмотрены капитальные ремонты силовых трансформаторов 110кВ, перемотка и замена электродвигателей 6кВ, замена кабельных линий 6кВ, капитальные ремонты насосов, фильтров и баков-нейтрализаторов химических цехов и пр.

Кроме того, на станциях активно реализуются проекты по программе КОММод, один из них на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) на финишной прямой. Модернизация теплофикационной паровой турбины ст. №5 к отопительному периоду-2026/27 будет завершена.

Отдельно стоит выделить ГТУ 9HA Казанской ТЭЦ-3 — газовой турбины мощностью 405,6 МВт, для поддержания ее высокой эффективности и эксплуатационной надежности запланирован комплекс высокотехнологичных ремонтных работ основного и вспомогательного оборудования.

В межотопительный период наряду с ремонтной деятельностью проводится также обучение и повышение квалификации производственно-технического персонала, выполняются противоаварийные мероприятия и пополняются запасы топлива

— Работы предстоит много, но мы уверены — все сделаем в срок, чтобы обеспечить наших потребителей надежным теплоснабжением, — отметил начальник отдела эксплуатации и ремонта оборудования ТГК-16 Марат Гимадиев.

Радифа Мингалева