Минниханов проверил ход работ посевной в Лениногорском районе — 37% готовности

Район демонстрирует активную работу по проведению посевной, но при этом имеется необходимость усилить деятельность в сфере личных подсобных хозяйств

В Лениногорском районе на текущий момент засеяно почти 37% полей. Об этом стало известно в ходе визита раиса Татарстана Рустама Минниханова в район. Он провел облет территорий и осмотрел поля, где в настоящее время ведутся весенне‑полевые работы.

Позже состоялась встреча с активом района, главами поселений и руководителями хозяйств. На ней обсудили темпы посевной кампании и общую ситуацию в агропромышленном комплексе муниципалитета.

Глава Лениногорского района сообщил, что на текущий момент засеяно почти 37% площадей, одновременно продолжается внесение удобрений. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров подтвердил, что район демонстрирует активную работу по проведению посевной, но при этом подчеркнул необходимость усилить деятельность в сфере личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

В завершение встречи Рустам Минниханов поздравил присутствующих с наступающим Днем Победы и поднял вопрос поддержки семей участников специальной военной операции и семей погибших военнослужащих, призвав глав поселений лично контролировать оказание им необходимой помощи.

Напомним, что ранее в Бугульминском районе, при участии Рустама Минниханова, открылся новый элеваторный комплекс.

Наталья Жирнова