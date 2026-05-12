Талия Минуллина: на «КазаньФорум» приедут представители 103 стран мира

Среди гостей — премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, а также министры промышленности Египта и Мали

На «КазаньФорум», который состоится в республике с 12 по 17 мая, приедут представители 103 стран мира. Об этом на брифинге, посвященном мероприятию, сообщила глава оргкомитета Талия Минуллина. По ее словам, такого количества государств на форуме еще не было.

Среди гостей форума числится премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, а также министры промышленности Египта и Мали Камель аль-Вазир и Мусса Алассан Диалло. Также в списке гостей — Халифа Раджаб Абдулсадек, который является министром нефти и газа Ливии.

Напомним, что представительство Пакистана на «КазаньФоруме» будет также на уровне министра. Во время мероприятия предусмотрены протокольные переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также с министрами транспорта и энергетики республики.

