В Бугульминском районе при участии Рустама Минниханова открылся новый элеваторный комплекс

После выхода на проектную мощность комплекс планирует ежегодно экспортировать более 150 тысяч тонн зерновых и масличных культур

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия современного элеваторного комплекса в селе Ефановка Бугульминского района, где он находится с рабочей поездкой. Новый объект станет ключевым элементом экспортной инфраструктуры агропромышленного комплекса региона.

Элеватор рассчитан на единовременное хранение 100 тысяч тонн зерна и обладает высокой производительностью — до 65 вагонов в сутки. После выхода на проектную мощность комплекс планирует ежегодно экспортировать более 150 тысяч тонн зерновых и масличных культур.

Для сравнения: аналогичный комплекс на западе Татарстана за прошлый год отгрузил 223 тысячи тонн сельхозпродукции.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— За последние годы компания вложила более 38 миллиардов рублей в развитие агропромышленного комплекса 10 районов. Создала с нуля современные молочные

комплексы, семенной завод и логистические мощности. И в целом оказывает поддержку в реализации проектов комплексного развития сельских территорий, а также работникам и ветеранам отрасли, — отметил Рустам Минниханов на открытии.

Напомним, что в конце января текущего года в Татарстане утвердили программу развития агроэкспорта до 2030 года. Она включает комплекс мер по увеличению производства экспортной продукции, развитию инфраструктуры и поддержке предприятий.



Наталья Жирнова