ТГК-16 и УТЗ подписали контракт на поставку турбины Р-100

Новая турбина будет установлена на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)

ТГК-16 и Уральский турбинный завод (УТЗ) подписали контракт на поставку еще одной турбины Р-100, сообщает BigpowerNews.

Новая турбина заменит выработавший ресурс агрегат, установленный на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в 1977 году. Ввод в эксплуатацию новой турбины запланирован на 2029 год.

Проект реализуется в рамках федеральной программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод). Всего по этой программе на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) реализуется 6 проектов, один из которых уже планируется завершить в этом году.

— Это не первый проект модернизации нашего оборудования с участием УТЗ. В 2024 году компания уже провела модернизацию паровой теплофикационной турбины №3 на Казанской ТЭЦ-3. Замечаний к машине нет. Уральский турбинный завод очень хорошо выполнил работу. Мы получили продление работы еще на 220 тысяч часов, то есть почти на 20 лет. Также продолжается модернизация пятой турбины на Нижекамской ТЭЦ-1 и заключен контракт на поставку оборудования на турбину со станционным номером 9 Р-100, — рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Радифа Мингалева