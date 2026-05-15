ОАЭ инвестируют в альтернативные пути нефтяного экспорта в обход Ормузского пролива

Национальная нефтяная компания Абу-Даби реализует проект строительства нового трубопровода, который будет соединять порт Фуджейра на берегу Оманского залива

Объединенные Арабские Эмираты планируют к 2027 году вдвое увеличить возможности по экспорту нефти в обход Ормузского пролива. Такая мера направлена на снижение зависимости от этого стратегического судоходного канала, сообщает Bloomberg.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби реализует проект строительства нового трубопровода, который будет соединять порт Фуджейра на берегу Оманского залива. В настоящее время компания уже эксплуатирует существующий трубопровод мощностью 1,5 миллиона баррелей в день, соединяющий нефтяные месторождения в пустыне с портом на восточном побережье страны.

Этот маршрут стал критически важным для ОАЭ в условиях продолжающегося конфликта, когда Иран блокирует движение большинства судов через Ормузский пролив. До начала конфликта через этот пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти и газа.

Ранее Международное энергетическое агентство существенно ухудшило прогноз спроса на нефть в 2026 году: согласно новому отчету агентства, ожидается снижение суточного спроса на 418 тысяч баррелей. На фоне ближневосточного конфликта Китай может начать закупки американской нефти.

Наталья Жирнова