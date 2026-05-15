Все новости
Китай может начать закупки американской нефти

09:59, 15.05.2026

В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп отметил, что в настоящее время около 40% нефти Китай получает из региона Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутой договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином относительно поставок американской нефти в Китай. По словам американского лидера, китайская сторона выразила заинтересованность в закупках энергоресурсов у США.

В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что в настоящее время около 40% нефти Китай получает из региона Ирана. При этом, как подчеркнул президент США, Си Цзиньпин положительно отреагировал на предложение о закупках американской нефти. Американский лидер выразил уверенность в реализации достигнутых договоренностей, отметив, что сделка по поставкам нефти может быть реализована в ближайшее время.

Ранее в Пекине завершились переговоры Трампа и Си Цзиньпина: ключевой темой переговоров стал тайваньский вопрос.

Наталья Жирнова

