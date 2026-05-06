Программу по развитию обрабатывающей промышленности в Татарстане продлят до 2029 года

При этом некоторые основные показатели, достижение которых запланировано к этому сроку, сократятся

Согласно проекту постановления Кабмина Татарстана, который проходит антикоррупционную экспертизу, в республике на два года продлят государственную программу «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности РТ» — до 2029 года вместо 2027-го.

Некоторые основные показатели, достижение которых запланировано к этому сроку, сократятся. Например, объем инвестиций в обрабатывающую промышленность (без учета сфер, не относящихся к ведению Минпромторга РФ) составит не 7,6 млрд, а 6,8 млрд рублей. Также объем отгруженных товаров и услуг в сфере обрабатывающей промышленности составит не 173,2 млрд, а 171,6 млрд рублей.

А вот стоимость основных фондов в обрабатывающей промышленности (с учетом создания новых объектов, модернизации и реконструкции) должна увеличиться не на 5,7 млрд, а на 6,3 млрд рублей.

При этом на реализацию программы в 2024—2029 годах планируется направить больше — 7,6 млрд рублей: 4,1 млрд рублей из бюджета Татарстана, 1 млрд рублей из федерального бюджета и 2,5 млрд рублей из внебюджетных источников. Ранее этот объем был меньше в более чем два раза — 3,3 млрд рублей (бюджет РТ — 0,9 млрд рублей, бюджет РФ — 1 млрд рублей, внебюджет — 1,4 млрд рублей).

Наталья Жирнова