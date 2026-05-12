В Набережных Челнах за сезон выросло число аварий на теплосетях

На 2026–2027 годы запланированы техперевооружение 17 газорегуляторных пунктов, замена 63 кранов и диагностика 92 км сетей

Фото: Динар Фатыхов

По итогам прошедшего отопительного сезона в Набережных Челнах зафиксировали рост аварийных ситуаций на тепловых сетях. Начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов сообщил, что за сезон было выявлено 79 повреждений на теплосетях, тогда как годом ранее их насчитывалось 69.



Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что темпы модернизации тепловых сетей не соответствуют нормативной потребности. При необходимом уровне ежегодного обновления около 4% фактически выполняется лишь 2–2,5%, что негативно сказывается на надёжности системы теплоснабжения.

На 2026–2027 годы запланированы техперевооружение 17 газорегуляторных пунктов, замена 63 кранов и диагностика 92 км сетей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам мэра, вопросы подготовки к зиме будут рассматриваться индивидуально по каждой управляющей компании и ресурсоснабжающей организации с учетом всех обращений и жалоб, поступивших в течение прошедшего сезона.

Напомним, что отопительный сезон в городе завершился 4 мая.

Наталья Жирнова