«Земля там очень дорогая»: в Казани закроют «Планету Фитнес» на Хади Такташа, остальные клубы продолжат работу

Эксперт допустил, что землю под спортивным клубом могли выкупить, чтобы найти ей более эффективное применение

Фото: сайт фитнес-клуба

«Если там построят торговый центр, то эта история окажется значительно выгоднее»

В Казани с 1 апреля закрывается фитнес-клуб сети «Планета Фитнес», расположенный на Х. Такташа, 24. Об этом «Реальному времени» сообщили в клубе.

По информации источника издания, землю под клубом выкупили. Подробности не уточняются.



Согласно данным публичной кадастровой карты, объект капитального строения на Х. Такташа находится на земельном участке площадью почти 4,3 тыс. кв. м. Форма собственности земли — частная, а его кадастровая стоимость оценивается в 46,4 млн рублей. Что касается непосредственно самого здания, то оно находится тоже в частной собственности. Его строительство завершили в 2002 году. Общая площадь постройки — 8 791,1 кв. м, а кадастровая стоимость данного объекта недвижимости — 322,8 млн рублей.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев допустил, что землю под фитнес-центром могли выкупить, чтобы найти ей более эффективное применение.



— Я не слышал, чтобы там землю выкупили, но такое вполне возможно, потому что земля там очень дорогая. По самым скромным оценкам в той местности она стоит не меньше 5-6 млн рублей за сотку. Причем фитнес-центр занимает там достаточно большую территорию. Если на его месте построят торговый центр, то эта история окажется значительно выгоднее, чем фитнес-центр, — рассказал изданию Савельев.

Напомним, что похожая история в Казани уже произошла с развлекательным комплексом «Ривьера». Он закрылся навсегда после майских праздников 2021 года. Причем на его месте собственник земли решил построить новый ЖК. Подробности — в материале «Реального времени».

Остальные клубы сети продолжают работу

По данным с сайта клуба, клубы сети принадлежат разным юрлицам. Так, точкой на ул. Х. Такташа владеет ООО «Фитнес-Премиум», на ул. Парина — ООО «Фитнес-Оптима», на Ф. Амирхана — ООО «Фитнес-Альянс», на Мусина — ООО «Фитнес-Компания», а на Чистопольской — ООО «Фит Актив».

Как сообщили «Реальному времени» в клубах, они продолжают работать.



— Клуб на Амирхана, 1а не закрывается… У нас все в порядке (в детском клубе на Чистопольской, 69, — прим. автора)… Мы работаем… Вообще во всех клубах все в порядке, — сказали корреспонденту «Реального времени».

Никита Егоров