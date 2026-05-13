Татарстан увеличил погрузку на железной дороге до 5,5 млн тонн

Наибольший объем в структуре перевозок составили нефть и нефтепродукты — 4 миллиона тонн

В январе — апреле 2026 года объем погрузки на железнодорожных путях ОАО «РЖД» в Татарстане превысил 5,5 миллиона тонн. Это на 10,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Наибольший объем в структуре перевозок составили нефть и нефтепродукты — 4 миллиона тонн, что демонстрирует рост на 12,4% по сравнению с январем — апрелем 2025 года.

Значительно увеличился экспорт зерна — до 235 тысяч тонн, показав впечатляющий рост в 71,6%. Химикаты и сода составили 540,8 тысячи тонн с приростом 6%. При этом наблюдается небольшое снижение в сегменте химических и минеральных удобрений — 312,4 тысячи тонн, что на 1,7% меньше показателей прошлого года.



Наталья Жирнова