Рустам Минниханов открыл Международную ярмарку Kazan Halal Market

В рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026» в агропромпарке «Казань» начала работу Международная ярмарка Kazan Halal Market, сообщает глава республики.

В этом году ярмарка собрала порядка 100 участников. Среди них — компании из 11 регионов России и 9 зарубежных стран. На выставке представлен широкий ассортимент продукции, соответствующей стандартам «халяль».

— Представлен богатый выбор разнообразной продукции, соответствующей всем стандартам «халяль». Приходите и оцените сами! — написал Минниханов в своем телеграм-канале.



Ранее президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», а также ежегодного заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в телеграмме. Лично глава государства не будет присутствовать на мероприятии.



