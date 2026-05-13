16:14 МСК
Рустам Минниханов открыл Международную ярмарку Kazan Halal Market

11:49, 13.05.2026

В этом году ярмарка собрала порядка 100 участников

Фото: Динар Фатыхов

В рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026» в агропромпарке «Казань» начала работу Международная ярмарка Kazan Halal Market, сообщает глава республики.

В этом году ярмарка собрала порядка 100 участников. Среди них — компании из 11 регионов России и 9 зарубежных стран. На выставке представлен широкий ассортимент продукции, соответствующей стандартам «халяль».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Представлен богатый выбор разнообразной продукции, соответствующей всем стандартам «халяль». Приходите и оцените сами! — написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Ранее президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», а также ежегодного заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в телеграмме. Лично глава государства не будет присутствовать на мероприятии.

Наталья Жирнова

