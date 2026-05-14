Минтруд Татарстана: зарплатная гонка закончена, работодателям нужно качество

Министр труда, занятости и соцзащиты республики Эльмира Зарипова рассказала о последних тенденциях в рабочей сфере

Зарплатную гонку в Татарстане можно считать законченной, отныне работодатели при поиске сотрудников делают упор на их качество. Об изменившихся тенденциях на рабочем рынке министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова рассказала выездной редакции «Реального времени» в рамках «КазаньФорума-2026».

14 вариантов трудоустройства

— Год назад на этой же площадке мы говорили с вами о том, что в погоне за кадрами в республике началась зарплатная гонка. Сегодня гонка закончена, теперь работодатели ищут качество, предъявляют более жесткие требования к специалистам, — заявила Эльмира Зарипова.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день на рынке труда Татарстана заявлено 55 тысяч вакансий. За последнюю неделю на портал «Работа России» добавлена одна тысяча вакансий.

Безусловно, сказывается сезонность, в особенности в сфере сельского хозяйства. В отраслях строительства (3—4 тыс. вакансий), образования и здравоохранения (по 1,5 тыс. вакансий) остаются стабильно высокие потребности в кадрах, а больше всего — в обрабатывающих производствах. Каждому безработному в Татарстане органы службы занятости готовы предложить до 14 различных вариантов трудоустройства.

При этом есть сферы, где, наоборот, происходит сжатие рынка труда. В частности, речь идет про розничную и оптовую торговлю, а также финансовую отрасль. Там, по мнению министра Эльмиры Зариповой, значительную часть вакансий отныне закрывает искусственный интеллект.

«Работодатели отдают предпочтение проверенным кадрам»

На этом фоне в Татарстане растет востребованность работодателей в сотрудниках предпенсионного возраста. Зачастую это специалисты в областях промышленности, инженерных, педагогических и медицинских кадров. В таких соискателях работодателей привлекает более высокая ответственность и дисциплина.

— В Татарстане традиционно очень высока доля занятости среди людей пенсионного возраста. Работодатели отдают предпочтение проверенным кадрам. Особенно там, где есть очень серьезная работа с документами, с нормативными актами, требующая скрупулезности и ответственности. На этих позициях мы в любом случае видим людей с опытом. Не только с жизненным опытом, но с хорошим профессиональным бэкграундом, — сообщила Зарипова.



Кроме этого, для безработных существуют программы переподготовки и переобучения. Кто испытывает сложности на рынке труда, могут получить новую профессию. Перепрофилирование особенно актуально для мам, которые выходят из декрета, и военных, возвращающихся из зоны СВО.

Потребность в кадрах остается

О замедлении зарплатной гонки на рынке труда эксперты говорят уже на протяжении нескольких лет. Впервые об этой тенденции заговорили еще в 2024 году. А в апреле этого года в Татарстане рынок труда показал очередной рост зарплат и вакансий.

В марте 2026 года в республике открытыми были более 23,3 тыс. вакансий. При этом медианная предлагаемая зарплата в Татарстане по итогам марта составила 81,5 тыс. рублей, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2025 года в Татарстане насчитывалось 118 тыс. человек, желающих трудиться, но по ряду причин не трудоустроенных. Причем республика заняла восьмое место среди регионов России по объему «кадрового резерва».

Глава ведомства Эльмира Зарипова признала, что рынок труда Татарстана продолжает испытывать потребность в кадрах.

— В любом случае сегодня рынок труда республики испытывает потребность в кадрах. Что бы мы ни говорили и какие бы элементы оптимизации ни происходили. Наша промышленность, оборонная сфера и другие сферы нуждаются в квалифицированном персонале, — подытожила Зарипова.

Зульфат Шафигуллин