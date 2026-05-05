КАМАЗ увеличил налоговые отчисления в бюджет, несмотря на трудности в автопроме
Об этом заявил Владимир Путин на встрече с генеральным директором компании Сергеем Когогиным в Кремле
Президент России Владимир Путин сообщил, что ПАО «КАМАЗ» значительно увеличило налоговые отчисления во все уровни бюджетной системы страны. Об этом глава государства заявил на встрече с генеральным директором компании Сергеем Когогиным в Кремле.
Путин отметил, что автомобильная промышленность сейчас проходит через непростые времена, однако компания справляется с трудностями.
— Весь автопром проходит через непростые времена, но КАМАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличены отчисления во все уровни бюджетной системы, налоговые отчисления увеличились от КАМАЗа. И персонал удалось сохранить почти целиком, — заявил Путин.
Ранее стало известно, что КАМАЗ в 2027 году представит опытную партию новых БТР.
