Министр энергетики Кубы сообщил о полном истощении резервов топлива страны

По его словам, на сегодняшний день в республике отсутствует как мазут, так и дизельное топливо

Министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви сообщил в эфире телепрограммы Mesa Redonda о полном истощении запасов топлива в стране. По его словам, на сегодняшний день в республике отсутствует как мазут, так и дизельное топливо.

Единственными доступными ресурсами остаются попутный газ с местных месторождений и добываемая в стране нефть, объемы которой постепенно увеличиваются. Последняя крупная поставка топлива — около 100 тысяч тонн российской нефти — поступила только в апреле, спустя почти четыре месяца после прекращения регулярных поставок. Напомним, что Россия направит второй танкер нефти на Кубу.



Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Эти временные резервы позволили частично снизить масштабы перебоев с энергоснабжением, однако к началу мая запасы вновь иссякли. Министр подчеркнул, что разовые поставки не могут удовлетворить потребности страны в энергоносителях.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Гаване, где отключения электроэнергии достигают 20–22 часов в сутки. Энергосистема страны сейчас функционирует за счет ТЭС, газовых установок и солнечных станций, но без резервных мощностей. При этом собственная добыча углеводородов покрывает лишь часть внутреннего спроса.

Ситуация усугубляется введенными США санкциями, которые включают пошлины на импорт нефти в страны, поставляющие топливо на Кубу. Гавана заявляет, что подобные меры направлены на экономическое давление и ухудшение условий жизни населения.

Наталья Жирнова