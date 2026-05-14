Министр энергетики Кубы сообщил о полном истощении резервов топлива страны
По его словам, на сегодняшний день в республике отсутствует как мазут, так и дизельное топливо
Министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви сообщил в эфире телепрограммы Mesa Redonda о полном истощении запасов топлива в стране. По его словам, на сегодняшний день в республике отсутствует как мазут, так и дизельное топливо.
Единственными доступными ресурсами остаются попутный газ с местных месторождений и добываемая в стране нефть, объемы которой постепенно увеличиваются. Последняя крупная поставка топлива — около 100 тысяч тонн российской нефти — поступила только в апреле, спустя почти четыре месяца после прекращения регулярных поставок. Напомним, что Россия направит второй танкер нефти на Кубу.
Эти временные резервы позволили частично снизить масштабы перебоев с энергоснабжением, однако к началу мая запасы вновь иссякли. Министр подчеркнул, что разовые поставки не могут удовлетворить потребности страны в энергоносителях.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Гаване, где отключения электроэнергии достигают 20–22 часов в сутки. Энергосистема страны сейчас функционирует за счет ТЭС, газовых установок и солнечных станций, но без резервных мощностей. При этом собственная добыча углеводородов покрывает лишь часть внутреннего спроса.
Ситуация усугубляется введенными США санкциями, которые включают пошлины на импорт нефти в страны, поставляющие топливо на Кубу. Гавана заявляет, что подобные меры направлены на экономическое давление и ухудшение условий жизни населения.
