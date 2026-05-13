В Татарстане 82% промышленных парков считаются заполненными

На сегодняшний день в республике насчитывается 111 промплощадок

Первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова сообщила на пресс-конференции, что на сегодняшний день из 111 аккредитованных промышленных площадок республики заполняемость составляет 82%.

По ее словам, развитие инфраструктуры промышленных парков остается одним из приоритетных направлений поддержки бизнеса в республике. Для повышения эффективности работы площадок власти внедрили новые инструменты поддержки предпринимателей, включая специальные программы по строительству и приобретению производственных помещений внутри парков.

Как сообщила первый замгендиректора НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» — руководитель центра «Мой бизнес» Линара Бурханова, благодаря деятельности регионального фонда и центра в Татарстане появилось свыше 400 новых компаний.

Напомним, что общее количество субъектов МСП превысило 190 тысяч единиц. За текущий период 2026 года объем поддержки бизнеса составил более 19 миллиардов рублей.

