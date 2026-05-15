Глава «Татнефти» Наиль Маганов: власти готовят соглашения с нефтяниками по поставкам топлива

Правительство утвердило соответствующее постановление в конце апреля

Глава «Татнефти» Наиль Маганов сообщил о подготовке важных соглашений между Минэнерго и нефтяными компаниями России. Документы направлены на поддержку топливно-энергетического комплекса и обеспечение социальной стабильности в стране.

Правительство утвердило соответствующее постановление в конце апреля. Соглашения будут регулировать объемы поставок моторного топлива на внутренний рынок, а также розничные цены на бензин и дизельное топливо с учетом прогнозируемой инфляции в 2026 году.

Участниками соглашений станут крупнейшие нефтекомпании страны: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Татнефть», ННК, «ФортеИнвест», «НефтеХимСервис», «Газпром нефтехим Салават» и ТАИФ-НК. Все они владеют нефтеперерабатывающими заводами мощностью более 1 млн тонн в год.



Наталья Жирнова