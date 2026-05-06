Bloomberg: добыча нефти ОПЕК упала до рекордно низкого уровня

Мировой нефтяной рынок столкнулся с серьезным кризисом: добыча нефти странами ОПЕК в апреле снизилась на 420 тысяч баррелей в сутки, достигнув минимального показателя с 1990 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источника, общий объем добычи составил всего 20,55 миллиона баррелей в сутки. Резкое падение производства связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке и фактическим закрытием Ормузского пролива для судоходства.

Ситуация привела к значительному росту цен на все виды топлива — бензин, авиационный керосин и дизельное топливо. Эксперты предупреждают, что это может спровоцировать новую волну инфляции и создать угрозу глобальной рецессии. Напомним, что в России топливно-энергетический сектор продемонстрировал незначительное повышение цен: бензин и дизельное топливо подорожали на 0,1%.

Напомним, что США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении огня. Документ предусматривает 30-дневный период переговоров по вопросам судоходства в Ормузском проливе. Однако, как отмечает главный аналитик нефтяных рынков компании Rystad Energy Паол Родригес-Масиу, даже достижение договоренности между Тегераном и Вашингтоном не приведет к быстрому восстановлению прежних объемов морских перевозок нефти.

Наталья Жирнова