В Альметьевском районе засеяли 11,8 тысячи гектаров зерновых культур
В Альметьевске аграрии завершили важный этап работ — подкормку озимых зерновых культур и многолетних трав, обеспечив растения необходимыми питательными веществами для активного роста после зимовки.
На текущий момент в районе засеяно 15 042 гектара земли, из которых 11 817 гектаров отведено под зерновые культуры. В полях продолжается активная работа по посеву ячменя, яровой пшеницы, овса, гороха и подсолнечника.
Ранее Рустама Минниханова ознакомили с ходом полевых работ в Рыбно-Слободском районе Татарстана. На данный момент в районе отсеялись на 27%, рассказал его глава Радик Ислямов.
