КАМАЗ сократит длительность летнего отпуска сотрудников

10:28, 12.05.2026

ПАО «КАМАЗ» внесло изменения в график корпоративного летнего отпуска на 2026 год. Руководство компании приняло решение сократить период отдыха с трех до двух недель, сообщает пресс-служба компании.

Основной этап корпоративного отпуска теперь пройдет с 13 по 26 июля. Изначально отпуск был запланирован на 21 календарный день — с 6 по 26 июля.

— Решение о корректировке дат корпоративного отпуска принято на фоне увеличения заказов, связанных с расширением продаж автомобилей нового модельного К5, спрос на которые стабильно растет, — сказано в официальном сообщении компании.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что КАМАЗ увеличил налоговые отчисления в бюджет, несмотря на трудности в автопроме, а в 2027 году предприятие представит опытную партию новых БТР.

Наталья Жирнова

