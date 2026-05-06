«Татнефть» выиграла дело против «Туполева» почти на 12 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил многомиллиардный иск нефтяной компании

Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил многомиллиардный иск ПАО «Татнефть» к АО «Туполев». Общая сумма требований составила около 12 миллиардов рублей.

Согласно материалам дела, нефтяная компания добивалась взыскания с авиастроительного предприятия 11,7 миллиарда рублей в качестве неосновательного обогащения. Кроме того, нефтяная компания требовала взыскать более 276 миллионов рублей процентов с последующим их начислением. Ранее прокуратура РТ заявляла, что неустойку надо выплатить, но без процентов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Напомним, «Татнефть» предъявила к ПАО «Туполев» иск на срыв строительства и поставок четырех пассажирских самолетов Ту-214. Арбитражный процесс стартовал осенью 2025 года.



Наталья Жирнова