Объем микрозаймов для татарстанских предпринимателей достиг 270 млн рублей в первом квартале 2026-го

Этот показатель позволил республике занять третье место среди субъектов России по объему микрофинансирования в рамках господдержки

По итогам первого квартала 2026 года татарстанские предприниматели получили через Цифровую платформу МСП.РФ около 270 миллионов рублей микрозаймов по ставке 5,1%. Этот показатель позволил региону занять третье место среди субъектов России по объему микрофинансирования в рамках господдержки.

Лидерами по объему выданных микрозаймов стали Краснодарский край с суммой 516 миллионов рублей (средняя ставка 4,9% годовых) и Крым, где предприниматели получили 313 миллионов рублей под 9,4% годовых.

Всего в первом квартале 2026 года 1,6 тысячи предпринимателей из 68 регионов России получили микрозаймы через платформу МСП.РФ на общую сумму более 4,7 миллиарда рублей. С момента запуска сервиса в 2023 году объем выданных льготных микрозаймов достиг почти 50 миллиардов рублей.

В 2025 году предприниматели Татарстана привлекли через платформу 1,3 миллиарда рублей льготных займов от государственных микрофинансовых организаций.

Напомним, что выручка малых технологических компаний Татарстана оказалась на 33% выше среднероссийской. За 2025 год число малых технологических компаний (МТК) в Татарстане достигло 240.

Наталья Жирнова