Зеленодольский завод им. Горького стал лауреатом премии правительства России

Предприятию присудили премию за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг

Зеленодольский завод им. Горького стал лауреатом премии российского правительства в области качества за 2025 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте органа власти.

— Присудить премии правительства РФ 2025 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» (Татарстан, Зеленодольск) в категории организаций с численностью работающих свыше 1 тыс. человек, — говорится в документе.

Помимо татарстанского предприятия, премию в данной категории присудили Северо-Западному медуниверситету им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург), АО «Торговый дом «Перекресток»» (Москва), Приволжскому окружному медцентру «Федерального медико-биологического агентства» (Нижний Новгород) и Тольяттинскому университету.

— В этом году исполняется 30 лет с момента учреждения этой награды. За все время проведения конкурса в нем приняли участие уже более 5,5 тыс. организаций со всей страны. И мне приятно отметить, что в прошлом году мы получили рекордные 509 заявок. В числе соискателей были предприятия промышленности, торговли, сферы услуг, учреждения образования и здравоохранения. Хотел бы поблагодарить всех, кто попробовал свои силы. Ну и конечно, поздравить лауреатов и дипломантов конкурса, — отметил первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров.

Никита Егоров