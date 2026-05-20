Источник: около 30 млн россиян посмотрят матчи ЧМ-2026 по футболу

Объем букмекерских ставок прогнозируют в размере 15–20 млрд рублей

Около 30 млн россиян посмотрят матчи чемпионата мира — 2026, который пройдет этим летом в США, Канаде и Мексике. Такие прогнозные данные приводит агентство Jami Lup Sport.

Также кратно возрастет интерес к букмекерским конторам. Объем ставок на ЧМ-2026 в России прогнозируется в размере 15–20 млрд рублей.

— По расчетам Jami Lup Sport на основании данных Mediascope c последних крупных турниров, суммарный охват матчей ЧМ-2026 в аудитории «18+» составит около 30 млн человек. Эксперты оценивают потенциальный объем ставок в размере 15–20 млрд рублей, — сказала «Ведомостям» директор по развитию Jami Lup Sport Верона Городкова.

Чемпионат мира — 2026 по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах США, Канады и Мексики. Всего на турнире примут участие 48 команд, в общей сложности сыграют 104 матча. Сборная России не допущена на ЧМ-2026 из-за введенных весной 2022 года санкций.

Все матчи чемпионата мира — 2026 будут показаны на российских федеральных каналах.

Зульфат Шафигуллин