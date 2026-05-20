Жителей Московского района Казани предупредили об отключении воды

Жителей Московского района Казани предупредили о временном отключении воды. Водоснабжение будет прекращено 21 мая с 09.00 до 21.00 мск, сообщает «Водоканал».

Отключение воды связано с проведением аварийных работ на водопроводе по улицам Тэцевской — Гудованцева. В список вошли дома по Беломорской, Обнорского, Химиков, Тэцевской и Гудованцева.

Беломорская, 69, 71а, 73, 77, 79, 81, 83, 236, 238, 240, 242, 244, 246; 69 корп.1; 69а, 69а/1, 69а/2, 69а/3, 69а/4; 69Б, 69г, 69и, 69/1, 69/2, 69/3, 69/5, 69/7, 69/8, 69/9, 69/11, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 69/18, 69а корп.1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15; 69Б корп1; 69а лит11; 69а лит12а; 71, 71/1, 71/2, 71а корп.1,3; 73/1, 73/2, 79а, 79Б; 85, 238 корп.1; 242а, 246а; 252а, 260, 260 корп.3; 260а, 260/1;

Гудованцева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 43 корп.1; 43/2, 43/4, 43в, 45, 47, 49, 50а, 51, 1а, 1а/1, 1а/2, 1а корп.6; 1Б, 1Б корп.1,2; 1Б/2; 1в, 11а, 11а/1; 11а/2; 11а/4; 15а/1; 23, 41а корп.1; 41Б, 43Б, 43г, 43г/1; 49а, 71в, частные жилые дома от д.№50/90 до д.№110;

Обнорского, 3, 3 корп.1,2,3,4,5; 11, 30, 30 корп.1,2,3; 30а, 30а корп.1; 30а ст1; 30г, 49, 49 корп.1; 208 корп.1; 208а, 210;

Тэцевская, 1в, 8Б, 11Б, 11Б корп2; 11в, 28, 34, 32/2, 35, 35 корп.1; 40, 175, 175 корп.1,2,3,4,5,8,9,11; 175Б, 175Б корп.1; 181, 181а, 181Б; 183, 187, 187 корп.1,2,3; 189, 189 корп.1,2; 191, 191 корп.1,2,3,5; 197, 198а, 199, 201, 201 корп.1,2,3; 203, 203 корп.1; 209, 209 корп.1; 209 ст1; 211а, 211в, 213, 217, 223;

Химиков, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, д. — 1 корп.1; 1а, 1а корп.1,3,4,5,6; 2, 2 корп.2; 2/1, 3а, 10, 10 корп.1; 11, 13а; 16, 18, 20, 23; 28а, 31; 31а, 33 корп.1,2,3; 35а, 40, 41а; 47; 48, 49а, 55; 57; 59 корп.1; 102, 104, 106.

Также временно подачу воды прекратят в поселке Новое Караваево по 21 улице.

Бестужева, четные номера домов от д.№72 до д.№110, нечетные номера домов — все;

Бадаева, четные номера домов от д.№26 до д.№58, нечетные номера домов от д.№17 до д.№49/88;

Пятигорская, четные номера домов от д.№26/21 до д.№90/50, нечетные номера домов от д.№79/20 до д.№129/48;

С. Перовской, четные номера домов от д.№94/7 до д.№150а, нечетные номера домов от д.№95/33 до д.№115;

Шатурская, четные номера домов от д.№226Б до д.№252, нечетные номера домов от д.№279а до д.№321/20;

дома по улицам: 1-я Пермская, 2-я Пермская, Серафимовича, Петлякова, Зелинского, 1-я Муромская, 2-я Муромская, 3-я Муромская, 4-я Муромская, 5-я Муромская, Ив. Федорова, В. Котика, Моисеева, С. Ковалевской, Рижская, Котовского.

Власти города уже принимают заявки на подвоз воды автоцистернами.

Зульфат Шафигуллин