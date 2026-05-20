«Без особых эксцессов»: отопительный сезон в РТ прошел без крупных аварий

Во время отопительного сезона-2025/2026 произошло свыше 4 тысяч аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве

Серьезных аварийных ситуаций с перерывом в подаче тепла больше чем на 24 часа во время прохождения отопительного сезона-2025/2026 не зафиксировано, сообщил сегодня глава Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов РТ в отопительный период-2025/2026.

Несмотря на это, количество инцидентов, нарушивших бесперебойное снабжение жилых домов коммунальными ресурсами, остается высоким. Премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что в сфере ЖКХ зафиксировано 4 283 аварии, из которых 988 случаев связаны с перебоями подачи тепла. Основная причина перебоев — высокий износ коммунальных сетей.

В ГИС РТ «Народный контроль» поступило 5 992 уведомления, по 4 984 из которых были приняты меры. Кроме того, Государственная жилищная инспекция получила 13 127 обращений граждан с жалобами на некачественное предоставление услуг.

Премьер-министр РТ попросил руководство Минстроя РТ, руководителей теплоснабжающих организаций и глав муниципальных районов усилить контроль за подготовкой к отопительному периоду 2026—2027 годов.

— Сетевым компаниям необходимо ужесточить контроль за качеством ремонтных работ при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Важно своевременно выявлять и заменять изношенные сети тепло— и водоснабжения, — сказал он.



Луиза Игнатова