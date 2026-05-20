В Нацбанке Татарстана описали портрет жертвы мошенников

Чаще всего на уловки мошенников попадались проживающие в городе

За 2025 год банки пресекли 134 млн попыток мошенников похитить деньги со счетов. Это почти вдвое больше чем в 2024-м. Такие меры помогли сберечь от краж аферистами почти 14 трлн рублей клиентов. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник экономического отдела Отделения Банка России — Национального банка по РТ Елена Кирсанова.

Она подчеркнула, что обмануть мошенники могут любого человека. Однако сотрудники кредитной организации составили среднестатистический портрет жертвы.

— В 2025 году чаще всего на уловки мошенников попадались проживающие в городе, работающие женщины со средним уровнем дохода и средним образованием. Наибольший интерес у мошенников вызывают экономически активные люди в возрасте от 25 до 64 лет, — сообщила Кирсанова.

Более того, по ее словам, треть (29%) опрошенных жителей республики хотя бы раз сталкивались с мошенниками, а 9% лишились своих средств.

