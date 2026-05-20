Мэра Уфы Ратмира Мавлиева выписали из больницы

15:30, 20.05.2026

Об этом сообщил адвокат градоначальника

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева выписали из больницы, об этом ТАСС сообщил адвокат градоначальника.

Напомним, что Мавлиева ранее госпитализировали из-под домашнего ареста. В конце апреля мэр был взят под стражу по обвинениям во взяточничестве и превышении должностных полномочий. После госпитализации он проходил лечение в стационаре.

По данным следствия, Мавлиев причастен к незаконному отчуждению земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории санатория «Радуга». Позже Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест до 28 июня.

Наталья Жирнова

