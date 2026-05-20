Татарстан и Шаньдун создадут университет — меморандум приняли на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Речь о Российско-Китайском университете перспективных технологий
Татарстан и Шаньдун договорились о создании Российско-Китайского университета перспективных технологий. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Соответствующий меморандум был подписан между Правительством Республики Татарстан, Казанским федеральным университетом и Правительством провинции Шаньдун, Шаньдунским университетом «на полях» переговоров в Китае.
Всего между делегациями оформлено 20 подобных документов о сотрудничестве. В переговорах высших представителей власти двух стран подписали 22 документа.
Напомним, в Пекин с рабочей поездкой отправился президент России Владимир Путин. Сегодня у российского лидера состоялась официальная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая длилась почти три часа.
