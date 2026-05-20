Бюджет на капремонт дорог Татарстана в 2026 году увеличили на 5 млрд

Работы будут проводиться во всех районах республики, включая Казань

Фото: Артем Дергунов

Кабинет министров РТ принял решение об увеличении финансирования дорожных работ на 2026 год. Общий объем средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений вырос с 15,9 млрд до 20,3 млрд рублей.

Согласно обновленному плану, распределение бюджета на ближайшие три года выглядит следующим образом:

2026 год — 51,7 млрд рублей;

2027 год — 49,3 млрд рублей;

2028 год — 49,5 млрд рублей.

Программа дорожных работ включает несколько ключевых направлений: строительство и реконструкцию автомобильных дорог, капитальный ремонт существующих объектов, текущий ремонт, содержание дорожной инфраструктуры.

Работы будут проводиться во всех районах республики, включая Казань.

Наталья Жирнова