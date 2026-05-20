Генконсул КНР в Казани Сян Бо покидает свой пост

В казанском генконсульстве КНР сообщили «Реальному времени» об отъезде генконсула

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо завершает дипломатическую миссию. Об отъезде чиновника «Реальному времени» сообщили в генконсульстве КНР.

Сян Бо занимал должность генконсула Китая в Казани на протяжении четырех лет — с 2022 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Свою дипломатическую деятельность он начал в 1990-х годах. За годы карьеры 51-летний дипломат представлял КНР в различных областях сотрудничества с Россией и постсоветскими странами. До назначения в Казань Сян Бо работал в Туркменистане с 2015 по 2021 год.

Ранее в «Реальном времени» периодически выходили авторские колонки Сян Бо. В том числе в апреле по ситуации на Ближнем Востоке.

Зульфат Шафигуллин