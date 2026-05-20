В Татарстане тарифы на теплоснабжение увеличат на 14% с 1 октября

Показатель составит 3 тыс. 348 рублей за 1 гкалл

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с 1 октября тарифы на теплоснабжение увеличат на 14%. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по тарифам Ренат Гайнутдинов на заседании Кабинета министров республики, посвященном итогам работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в минувший отопительный период.

— В Татарстане с 1 октября тарифы на теплоснабжение вырастут на 14% и составят 3 тыс. 348 рублей за 1 гкалл, — сказал он.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что некоторые регионы установили излишне высокие тарифы на ЖКХ. Для решения проблемы он предложил обязать регионы не менее 5% собираемого тарифа направлять на инвестиции в модернизацию сетей ЖКХ. Такое стало возможным после того, как в нашей стране собираемость коммунальных платежей достигла уровня 100%, отметил политик.

Никита Егоров