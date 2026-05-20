В Казани не одобрили создание искусственного земельного участка в Кировском районе у кладбища «Бишбалта»

Строительные работы создают угрозу разрушения объектов культурного наследия

Создание искусственного земельного участка в Кировском районе Казани получило отрицательное заключение Государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Как считает эксперт, его формирование создает «непосредственную угрозу разрушения» двух старинных объектов, в том числе кладбища «Бишбалта». Подробнее — в материале «Реального времени».

Проектируемый объект частично затрагивает культурный слой слобод Заречья и кладбище «Бишбалта»

Создание искусственного земельного участка площадью 497,52 кв. м в Кировском районе Казани получило отрицательное заключение Государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Участок хотели сформировать в районе ул. Брюсова.

В ходе археологического обследования было установлено, что проектируемый объект частично попадает в границы достопримечательного места «Культурный слой слобод Заречья города Казани XV—XVIII веков» на площади 461,52 кв. м. Речь идет об объекте культурного наследия (ОКН) федерального значения.

Кроме того, частично объект затрагивает выявленный ОКН — мусульманское кладбище слободы «Бишбалта» — на площади 84 кв. м. Строительные работы «могут привести к уничтожению части его территории», утверждает эксперт.

Возведение объекта создает «непосредственную угрозу разрушения» двух этих памятников. В связи с этим проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ невозможно, сказано в документе. В состав проекта строительства должен быть включен раздел по обеспечению сохранности указанных мест.

Экспертизу проводила Анна Аверина — археолог, кандидат исторических наук, заместитель директора ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция» по научной работе.



Старинному кладбищу угрожала добыча песка

Напомним, старинное кладбище оказывалось под угрозой уничтожения и в 2022 году. Тогда оно попадало в зону будущей добычи строительного песка. Компания «Рекасервис» собиралась начать работы в русле Волги — в зоне объектов культурного наследия: легендарных мазарок, булыжной мостовой, ведущей от пляжа «Локомотив» к Бакалдинским пристаням, и древних Бакалдинских стоянок.

— В социальных сетях и некоторых СМИ прошла тревожная информация об угрозе старинному мусульманскому кладбищу «Бишбалта». Предстоящая карьерная добыча песка в исторической местности взволновала прогрессивную общественность. Но захоронениям ничто не угрожает, так как подрядная организация не имеет права там копать и выходить за рамки, установленные разделом обеспечения, — прокомментировали тогда ситуацию в Комитете по охране ОКН.

Там заявили, что для обеспечения сохранности установлена буферная зона на расстоянии 40 метров от границ общей площадью 5,19 га.

— Что касается месторождения ДСО «Локомотив», работы на котором затрагивают территорию двух выявленных памятников археологии: «Мощеная дорога к волжским (Бакалдинским) пристаням» и «Бакалдинские стоянки I, II, III, IV», то территория планируемого карьера в их границах составляет более 5 га, поэтому и площадь буферной зоны здесь в разы больше — 36,4 га. Создание таких буферных зон вокруг ОКН обеспечит их сохранность, — добавили в ведомстве.



История старинного кладбища

По преданию, кладбище существует с XIV века. Доказательством служили найденные на нем надгробия XIII века. В то же время специалист по татарской эпиграфике Айдар Гайнутдинов пояснял изданию «Миллиард татар», что датировка на них шла по мусульманскому календарю — хиджре, и соответствовала началу XX века по европейскому летоисчислению.

Как минимум здесь хоронили татар из Пороховой и Адмиралтейской слобод. К примеру, здесь нашел покой шейх Билалетдин Габитов — имам первой местной мечети, писало «Реальное время».

Часть кладбища «Бишбалта» давно затоплена. Она оказалась под водой при вводе Куйбышевского водохранилища в 1950-х годах.



Галия Гарифуллина